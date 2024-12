Marcus Rashford non è incedibile, anzi. Prima dalla Germania e poi dall'Inghilterra rimbalzano voci su un possibile addio del 27enne attaccante inglese: per quanto sotto la guida del nuovo allenatore Amorim abbia dato segnali di ripresa, il Manchester United starebbe pensando di mettere sul mercato Rashford, il cui ricco contratto (300 mila sterline a settimana fino al 2028, quasi 19 milioni di euro lordi a stagione) pesa non poco sul bilancio del club.