Il Real Madrid continua ad operare con grande scaltrezza sul mercato. Dopo Mbappé, è in arrivo un altro colpaccio a zero

Due bandiere, oltre che due pilastri della squadra, verso il rinnovo, un altro veterano in uscita. Questa la situazione in casa Liverpool secondo il "Mirror". Il tabloid inglese spiega che la proprietà del club di Anfield è decisa a chiudere le trattative per i prolungamenti dei contratti di Virgil Van Dijk e Mohamed Salah.