Rivista Undici dedica un approfondimento all'arrivo di Leroy Sané al Galatasaray e alle ambizioni di mercato del club turco. L'interrogativo principale è uno. Come ha fatto il Galatasaray, pur sempre squadra che milita in un campionato periferico, a convincere un giocatore del livello di Sané? Un top player, che ha 29 anni e che ha vissuto le ultime stagioni sempre da protagonista. "In principio fu Maurito Icardi : in parabola discendente, si dirà. Poi Mertens e Osimhen , in rapida successione dal Napoli: l’uno a fine carriera, l’altro in rotta con il club. Lo stesso dicasi per Álvaro Morata, ultimo rinforzo di gennaio arrivato via Milan. Ma se tre indizi fanno una prova, al Galatasaray ce ne sono ben di più. Per spiegare che non si tratta di una semplice lista di nomi altisonanti, arruolati al momento e soprattutto al prezzo giusto: in Turchia vogliono tornare a fare le cose in grande", esordisce Rivista Undici.

Come ha fatto il Galatasaray ad assicurarsi un giocatore come Sané?

Secondo L’Équipe, decisiva è stata l’opera di persuasione da parte dei dirigenti turchi per far capire a Sané che con questa maglia sarebbe diventato una superstar. Mica solo in Turchia: anche in Champions League, il Gala ha alzato l’asticella. E a questo punto Sané – che arrivò in Germania soltanto a trionfo compiuto, senza più rivincerlo – deve aver vacillato. Perché un conto è essere una stella fra tante, come finora gli era successo nell’arco di una scintillante carriera. Tutt’altro è guidare un’ambiziosa underdog, e in queste vesti l’esterno offensivo non si è mai cimentato. Poi c'è l'aspetto salariale e qui il Galatasaray è molto competitivo: contratto triennale da nove milioni di euro a stagione, più tre di bonus. Cifre da top club. Ma se le finanze del club turco non sono infinite e l'inflazione sta rallentando solo negli ultimi mesi, la voce sponsorizzazioni funziona in maniera efficace. "A garantire le risorse necessarie per permettersi un faraonico calciomercato ci sono anche altri aspetti: il supporto – diciamo così – del governo di Erdogan e poi un’ambizioso piano di progetti immobiliari che al momento sta raddrizzando il bilancio del Gala. Perché Sané potrebbe non essere il solo colpo dell’estate: nel mirino ci sono il Dibu Martínez, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan. Verrebbe fuori una squadra non giovanissima, ma pronta a tagliare subito traguardi importanti. Con Leroy al centro di tutto: ha già ereditato la 10 di Mertens che invece ha salutato il club. Ormai c’è di più. Il Galatasaray intruso fra le grandi, come un quarto di secolo fa", conclude Rivista Undici. Anche Hakan Calhanoglu è finito nel mirino del club turco. Il mercato, insomma, è appena iniziato.