Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima della gara di San Siro col Parma ha parlato del mercato del Milan e non solo. «Walker? Avete mostrato il suo palmares e non ho niente da aggiungere su questo. È un giocatore abituato a vincere che aggiungerà passione al nostro Milan. Attaccante? Il mercato di gennaio è difficile e non sono sicuro che riusciremo a trovare un rafforzamento davanti. Ne ho parlato con Furlani: siamo attenti a creare una squadra forte non solo fuori dal campionato, dove abbiamo appena vinto una Supercoppa dove nessuno ci davi per favoriti, quindi la forza ce l'abbiamo già. Ma vogliamo vincere anche in campionato dove abbiamo avuto momenti non sempre di totale soddisfazione», ha sottolineato il numero uno del club rossonero.