Mercato, il Bayern Monaco taglia un big: andrà via a parametro zero

Il Bayern aveva dato priorità ai rinnovi dei giocatori chiave Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies (tutti fino al 2030) e del capitano Manuel Neuer (2026). "Avevamo un piano all'inizio della stagione. Avevamo giocatori con cui volevamo assolutamente estendere i loro contratti perché sono estremamente importanti per il futuro del club. Tutto si è materializzato proprio come avevamo immaginato e desiderato", ha affermato di recente il membro del consiglio direttivo per lo sport Max Eberl. Guardando agli altri tre, ha detto: "Thomas è un giocatore molto speciale. Leroy è un giocatore speciale. E con Eric Dier, c'è anche un giocatore che si è assolutamente raccomandato attraverso le sue prestazioni per pensare a come potrebbe essere il futuro". Una partita chiave per il vincitore della Coppa del Mondo 2014 Müller potrebbe essere la finale di Champions League del 31 maggio nello stadio di casa di Monaco. Müller ha giocato e segnato nella finale del 2012 nello stesso stadio che il Bayern ha perso ai rigori contro il Chelsea.