L'Arsenal piomba su Christian Mosquera del Valencia, tra i nomi sulla lista dell'Inter per la difesa in vista della prossima stagione. A riferirlo è Fabrizio Romano, che riporta così sui suoi profili social:

"L'Arsenal è in trattativa per ingaggiare Christian Mosquera come nuovo difensore centrale, con i primi contatti già avviati. È tra i principali obiettivi per il ruolo di difensore centrale; sono in corso trattative con il Valencia e con l'entourage del calciatore".