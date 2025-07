Due esigenze diverse che, però, potrebbero trovare un punto d’incontro. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il club saudita avrebbe già avviato i primi contatti per il centravanti serbo, sempre più ai margini del progetto tecnico di Igor Tudor e in scadenza con i bianconeri nel 2026.

Vlahovic, va detto, non rappresenta la prima scelta per l’Al Hilal, che continua a spingere per Victor Osimhen. Tuttavia, il nigeriano sembra orientato verso il Galatasaray e non è disposto ad aspettare che il Napoli abbassi la clausola rescissoria. In questo contesto, Vlahovic diventa un'alternativa credibile e concreta.