Mercato Juve: per l’attacco idea Castro. Sempre più fredda la pista David

Innanzitutto si continua a parlare del possibile addio di Vlahovic: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 e al momento non intende rinnovare. Per questo dovrebbe essere ceduto con il Fenerbahce di Mourinho pronto a prenderlo. C'è ottimismo sulla permanenza di Kolo Muani, che è arrivato a gennaio in prestito dal PSG. Ma poi ci sarebbe comunque da acquistare un attaccante.

I nomi per l'attacco bianconero

"Tra il sogno Viktor Gyokeres (Sporting) e il capocannoniere dell’ultimo campionato Mateo Retegui (Atalanta), spunta Santiago Castro. Il 20enne argentino – 10 gol e 8 assist nell’ultima stagione – è più che un’idea alla Continassa. La Juventus non si è ancora fatta avanti con il Bologna, ma potrebbe farlo presto. Dipenderà dalle valutazioni e dai vari incastri di mercato. A partire dalla ricca concorrenza araba e inglese per il bomber Gyokeres (54 reti) e per Retegui (28 gol). Castro piace tanto alla Continassa, però farsi aprire la porta dal club emiliano non sarà semplice. E nemmeno scontato. Giugno è il tempo delle valutazioni e delle riflessioni. Non ancora quello degli affondi, soprattutto per la Juventus che punta a rinforzarsi al rientro dal Mondiale per Club negli Usa. Sullo sfondo rimangono Ramos (Psg) e lo svincolato David (ex Lilla), segnalato sempre più freddo", si legge sulle pagine della rosea a proposito del futuro della squadra bianconera.