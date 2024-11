Alla domanda se volesse restare ad Anfield oltre la prossima estate, Salah ha aggiunto: “Sono stato nel club per molti anni. Non c’è un club come questo. Amo i tifosi. I tifosi amano me. Ma non decidiamo né io né i tifosi. Sto solo facendo del mio meglio perché questo è ciò che sono, e cerco di dare tutto per me stesso e per il club"