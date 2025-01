Milan, subito un acquisto dopo la Supercoppa? Occhi su un ex Inter

Non solo il cambio di guida tecnica. Il Milan, in attesa di capire se Sergio Conceicao sarà in grado di conquistare la riconferma a fine stagione, pensa a come rinforzare la rosa fin da subito. Ci si fionderà con insistenza sul mercato al rientro dalla spedizione in Supercoppa perché il ritardo in campionato è importante e si proverà a ridurlo anche grazie a eventuali nuovi innesti.