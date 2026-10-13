I rossoneri potrebbero tornare sul mercato per puntellare il reparto arretrato
VIDEO / Piazza Duomo, la festa 'degenera': Acerbi e Barella e la gara dei versi
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il grave infortunio rimediato da Matteo Gabbia potrebbe convincere il Milan a tornare sul mercato degli svincolati per trovare un rinforzo immediato per la propria difesa. Tra i vari nomi che potrebbero fare al caso dei rossoneri potrebbe esserci anche un ex Inter: Sport Mediaset avanza il nome di Francesco Acerbi, classe '88, al momento senza squadra dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri a giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
GdS - Chivu, clamorosa sorpresa per Inter-Club Brugge: c'è Stankovic! La probabile formazione
Ultima ora
Cassano: "I tre Esposito? Il più forte ve lo dico io, Pio è quello scarso! È goffo e mi ricorda..."
Ultima ora
Adani: “Inter talmente credibile che i 3 inglesi non sono titolari. La verità su Chivu è…”
Mercato Inter
Inter, dal bilancio ufficiale emergono tutte le cifre: Diouf, Bonny, Akanji, Stankovic e le sorprese
Sponsor
Inter, dopo BBVA si tratta con un altro colosso: contatti con Barilla, affare vicino
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti