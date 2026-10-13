I rossoneri potrebbero tornare sul mercato per puntellare il reparto arretrato

Fabio Alampi
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Il grave infortunio rimediato da Matteo Gabbia potrebbe convincere il Milan a tornare sul mercato degli svincolati per trovare un rinforzo immediato per la propria difesa. Tra i vari nomi che potrebbero fare al caso dei rossoneri potrebbe esserci anche un ex Inter: Sport Mediaset avanza il nome di Francesco Acerbi, classe '88, al momento senza squadra dopo la fine del suo contratto con i nerazzurri a giugno.

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