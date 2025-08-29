Il direttore sportivo ha parlato prima della seconda partita di campionato del Milan che gioca in trasferta a Lecce

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 agosto - 20:26

Igli Tare, prima della partita in trasferta con il Lecce, il direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato rossonero a partire dall'arrivo a Milano di Nkunku, dal Chelsea: «La cosa più difficile è sempre fare la scelta giusta. Nkunku è sempre stato nei nostri radar, abbiamoc ercato di completare il reparto avanzato soprattutto dopo l'infortunio di Leao perché si è vista una mancanza per quanto riguarda la velocità . Abbiamo preso in considerazione questa operrzione che non era opetrazione prima per i costi. Poi abbiamo approfittato della situazione che ha avuto col Chelsea e siamo stati bravi a concluderla».

-Dovbyk?

Numericamente siamo okei, stiamo valutando uno scambio. Lo sapremo dopo questa partita in caso. Se resta comunque Jimenez? Giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta e quindi arriverebbe qualcun altro solo con uno scambio.

-Capitolo difensore: Akanji?

Negli ultimi giorni il cambio di modulo (il Milan passa al 3-5-2.ndr) ci ha messo in dificoltà e dobremo nelle prossime 72 ore a prendere uno di esperienza. Akanji ha esperienza e qualità per giocare per il Milan.

-Nel 2025 il Milan è la squadra che ha subito più gol: discorso di reparto o individualità?

Lo abbiamo analizzato anche ad Allegri questo, sia tre mesi fa, sia dopo la Cremonese. Un anno fa i gol erano frutto di disattenzione e di marcatura, abbiamo cambiato il modulo per dare sicurezza e una garanzia in campo alla squadra.

-Spiazzato per la prestazione del Milan alla prima di campionato?

Traumatizzato, non spiazzato. Tutto mi aspettavo non un risultato del genere. Dobbiamo vincere per avere certezze, dobbiamo essere bravi perché i tifosi del Milan meritano una squadra competitiva. Lavoriamo giorno e notte. La società ci ha messo in condizione di completare la rosa: dobbiamo essere umili e decisivi e la gara di questa sera la dobbiamo vincere a tutti i costi.

-Musah resta?

Valutiamo dopo la partita questa gara. Abbiamo un accordo con l'Atalanta, ma la decisione finale verrà presa domani.

(fonte: Skysport)