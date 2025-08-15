Sky – Milan, primi contatti avviati per Hojlund. United apre al prestito

Il Milan ha stabilito un primo contatto con l'entourage di Rasmus Hojlund. Si vuole spingere per convincere il giocatore ad accettare la proposta rossonera spiega Skysport. Il danese è aperto ad ascoltare la proposta del club rossonero.
Il club rossonero avrebbe aperto la trattativa per il calciatore del Manchester che era stato anche accostato all'Inter nelle prime settimane di mercato
Non c'è ancora un accordo con il Manchester United, che però ha aperto al prestito del giocatore, che nelle prime settimane di mercato era stato accostato anche al mercato dell'Inter.
L'ex calciatore dell'Atalanta potrebbe partire anche con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggira attorno ai 35-40 milioni.
(Fonte: Skysport)
