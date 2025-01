Sky – Milan, l’obiettivo per l’attacco è Rashford. Con Walker finita lì

Rashford è l'obiettivo per l'attacco del Milan. A Skysport hanno fatto il punto sull'interesse dei rossoneri nei confronti del giocatore che ha rotto con il Manchester United. "Sicuramente qualcosa in attacco la società fare - ha spiegato l'inviato a Milanello Peppe Di Stefano - o sicuramente la vorrebbe fare. Non so se è un discorso di rabbia, cattiveria, caratteristiche, ma credo che l'attaccante oggi sia la necessità maggiore rispetto al difensore. Se c'è uno sforzo da fare il Milan, che ha un solo posto per l'extracomunitario, vuole fare Rashford".

"La trattativa per Walker - ha aggiunto il giornalista - era nata qualche settimana fa e poi si è fermata perché è arrivata l'ipotesi di Rashford. Un giocatore vero, che può aprire gli spazi, può giocare a destra o sinistra, o da centravanti. Era il simbolo del club inglese e adesso è in rotta con lo United. Non ci sono problemi tecnico-tattici, ma di compatibilità con l'ambiente e con il nuovo allenatore perché tutto è successo sall'arrivo di Amorim in panchina. Il Milan sarebbe pronto ad accoglierlo e lo ha confermato anche Ibrahimovic. Se si pensa alla partita con il Cagliari il Milan crea, creava anche con Fonseca, ma manca il colpo decisivo. Serve in attacco un giocatore che faccia fare un upgrade all'attacco rossonero. Perché se devi rimanere con le stesse caratteristiche allora magari prendi Walker e pensi a rinforzare la difesa, credo sia questa l'idea per questa squadra".