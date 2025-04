Marco Bucciantini, come sempre ospite di Sky Calcio Club, ha parlato dell'Inter dopo le due vittorie con Bayern Monaco e Cagliari nel giro di pochi giorni. Queste le sue considerazioni: “L’Inter ha fatto la gara che aveva pensato Inzaghi e ne aveva parlato anche lo stesso Inzaghi in conferenza. Preso il gol, è ripartita subito, ha mostrato consapevolezza, è quasi un punto di arrivo quello. L'Inter aiuta i giocatori perché è una squadra codificata, se la palla la metti in un punto qualcuno lo trovi.