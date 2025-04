Amoruso: “Scudetto? Ancora non è detto nulla. Inter ha tante partite difficili”

Il pensiero sul duello ancora non concluso per il tricolore da parte dell'ex attaccante

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini per la rubrica "A tu per tu", l'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha parlato della lotta scudetto: "Discorso chiuso? No. L’Inter ha ancora tante partite difficili, il Napoli sulla carta le ha più semplici. Ancora non è detto nulla".