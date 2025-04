Bergomi: “Ho sempre pensato questa cosa su Arnautovic! E mi dicono che lui in spogliatoio…”

“Conosciamo i tedeschi: verranno a Milano a fare la stessa gara, in casa o fuori cambia poco per loro. Guarda Bastoni che fa la punta a Monaco, Barella diventa il più basso… quando l’Inter non trova spazio, si rifugia dal portiere. Il Bayern faceva tutte coppie, la giocata sul portiere è per evitare questa pressione. Barella fa un cambio gioco di 70/80 metri per Bastoni, a un certo punto Darmian fa il centravanti. Il Bayern ha rispettato l’Inter, ha riconosciuto la forza della squadra, anche Kane si abbassava. Carlos Augusto ha fatto una bellissima partita. L’Inter prima del gol ha tenuto palla un minuto e mezzo sull’1-0. Poi chiaramente nei 90 minuti c’è anche il momento della sofferenza e quell’atteggiamento dovrà esserci ancora. Bisogna stare attenti, i tedeschi hanno una mentalità forte e sono forti.