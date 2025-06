Moretto – Milan-Ricci, accordi totali a un passo: operazione da 25 milioni

Milan in chiusura per Samuele Ricci, era stato accostato anche all'Inter per il centrocampo: ecco le cifre dell'operazione

Scatto del Milan per Samuele Ricci. Il giocatore è nel mirino anche dell'Inter per il centrocampo ma, come riportato da Matteo Moretto, il club rossonero ha avuto contatti anche in mattinata per il giocatore.