Milan, tutto da rifare: via Conceiçao e non solo. Cessione pesante in arrivo

"La trattativa per il rinnovo di Hernandez è ferma, ma vanno trovati acquirenti graditi al giocatore. Con Maignan, anche lui con un solo anno di contratto, si tenterà invece un avvicinamento. Sono oramai dissolti i dubbi su Conceiçao, che a fine stagione non verrà confermato. Sergio era nero dopo la finale col Bologna. Non ha messo al collo la medaglia dei secondi classificati e non ha salutato i giocatori avversari (compreso l’ex Calabria), un gesto che i tifosi (e non solo loro) non hanno gradito".