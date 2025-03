Il Chelsea ha messo a segno un doppio colpo in vista del Mondiale per Club

Perennemente alla ricerca dei giovani talenti più interessanti del panorama calcistico mondiale, il Chelsea ha messo a segno un doppio colpo nonostante ora non ci siano 'finestre' di mercato aperto. Ma lo Sporting Lisbona ha fatto sapere tramite social di aver raggiunto un accordo con i 'Blues' londinesi per un doppio trasferimento dal Portogallo alla Premier.

Infatti il ventenne mediano Dario Essugo, attualmente in prestito in Spagna al Las Palmas, e il 17enne esterno offensivo Geovany Quenda, nuovo gioiello del calcio portoghese, sono stati ceduti per la cifra complessiva di 62,4 milioni di sterline, come riferisce anche la Bbc, pari a circa 74 milioni di euro.