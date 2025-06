Alvaro Morata è vicino al ritorno in Italia . Dopo l'esperienza al Galatasaray in prestito, l'attaccante spagnolo è pronto a tornare in Serie A, fa sapere Fabrizio Romano.

Il club si è mosso ufficialmente per prendere l'attaccante, trattative in corso. Morata è pronto così a lasciare il Galatasaray, ma anche il Milan, proprietario del cartellino. Dialoghi in corso per stabilire i dettagli dell'addio di Morata al club turco e poi a quello rossonero. Lo aspetta il suo ex compagno Fabregas al Como.