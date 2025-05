Moretto: “Atalanta ha offerto rinnovo a Gasperini: lui sul tavolo ha anche…”

“Gian Piero Gasperini ha un contratto in scadenza nel 2026 e come sapete non è ancora stato trovato l’accordo per il prolungamento con l’Atalanta. Sarà molto difficile che rinnovi, lo ha detto lo stesso allenatore. Lui vuole andare in scadenza, ma confermo che il club ha presentato un’offerta per prolungare di un anno il contratto, fino al 2027.