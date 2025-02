Poco importa che il giocatore, tramite il suo agente, non volesse nemmeno prendere in considerazione l’offerta del club allenato da Fàbregas: in realtà, questa trattativa quindi sarebbe una mezza notizia. Il punto cruciale, però, è che il Milan aveva già deciso di cederlo, segno evidente che non credeva davvero nel rinnovo del suo terzino, il cui contratto scade nel 2026".