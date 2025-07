Prosegue la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen: gli aggiornamenti sono arrivati da Matteo Moretto

"Occhio ai contatti costanti tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. Ci aspettiamo una giornata interessante anche su questo fronte: il club turco è la priorità per il giocatore, i club trattano a oltranza per arrivare a un accordo totale.