Sandro Tonali è il sogno di mercato della Juve per rinforzare il centrocampo in estate: così Matteo Moretto ha parlato di lui e Nuno Tavares

Sandro Tonali è il sogno di mercato della Juve per rinforzare il centrocampo in estate. Così Matteo Moretto ne ha parlato sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Tra le priorità dei bianconeri c’è anche un quinto a sinistra e faccio anche il nome di Nuno Tavares, ma un po’ per i costi e un po’ per gli infortuni, non convince del tutto. A oggi non è una primissima scelta, ma è un profilo da tenere lì e monitorare”.