La lista di mercato del Napoli è molto ampia, profonda in tutte le categorie, piena di alternative proposte all’attenzione di Conte

Non solo Bonny. Il Napoli ha bisogno di incrementare il tasso realizzativo. Il sogno è Viktor Gyökeres, 27 anni oggi, svedese dello Sporting Lisbona che piace in Premier e all’Atletico Madrid. Costi elevati, concorrenza e una valanga di gol: 54 in 52 partite coppe comprese; 39 su 33 partite di campionato. Una furia inarrestabile. È un sogno e resta sullo sfondo. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.