Intanto il Napoli lavora anche alla vendita di Victor Osimhen che ha una clausola di 75 milioni, ma non vuole andare all'Al Hilal, pronta a pagarla. Il Galatasaray vorrebbe tenere l'attaccante che però sogna la Premier League e su di lui c'è l'attenzione del Manchester United che nella prossima stagione non gioca in Europa, ma vorrebbe tornare ad alti livelli: per l'attaccante nigeriano il club inglese offrirebbe però non 75 milioni, ma una parte della cifra, circa 35 milioni, più Joshua Zirkzee, l'attaccante che arrivò allo United la scorsa estate dopo i 12 gol segnati con la maglia del Bologna, ma non è riuscito a sfondare in Inghilterra. Il Napoli però ha sempre dichiarato di volere l'intera clausola per Osimhen. Nel frattempo il club partenopeo sta sondando il terreno per il centrocampista del Milan, Yunus Musah.