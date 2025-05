Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha spiegato come recentemente anche il Napoli abbia inviato un'offerta al giocatore: "Il Napoli ha inviato una proposta a Jonathan David e sono in corso trattative avanzate per un trasferimento a parametro zero. È stata inviata una proposta interessante al calciatore che lascerà il Lille a fine stagione. Ci sono ancora dettagli chiave da chiarire e ci saranno altre discussioni"