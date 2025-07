Altro rinforzo per il Napoli che decide di affondare il colpo Lucca: incasso monstre per l'Udinese, le cifre dell'affare

Nuovo attaccante per Antonio Conte: il Napoli, infatti, ha chiuso per Lorenzo Lucca.

Come riporta Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo totale tra le parti e ora per Lucca verranno fissate le visite mediche prima che diventi un nuovo giocatore del Napoli.

Le cifre sono presto dette: il Napoli pagherà 9 mln per il prestito all'Udinese, con obbligo di riscatto per altri 26 mln più bonus per un totale di 35 mln.