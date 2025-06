Nico Paz ha concluso la prima stagione in Italia con 35 presenze nelle quali ha collezionato 6 gol e 9 assist mostrando appieno il suo talento.

Il centrocampista classe 2004 è in prestito al Como dal Real Madrid che ha la possibilità di riscattarlo per tre anni: la prima opzione è per questa estate a 8 mln, la seconda la prossima estate a 9 mln e la terza tra due anni a 10 mln.