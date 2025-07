Nico Williams non lascerà Bilbao. L'Athletic ha infatti annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante spagnolo

Nico Williams non lascerà Bilbao. L'Athletic ha infatti annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante spagnolo fino al 2035. "Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia famiglia. Questa è casa mia. Forza Athletic!", le parole di Nico Williams, 23 anni il prossimo 12 luglio, nel video con cui il club ha ufficializzato il lungo rinnovo.