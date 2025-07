Dall'Inghilterra parlano di un'assenza di 6-8 settimane per l'ex portiere dell'Inter che rischia di saltare le prime partite di campionato oltre che, sicuramente, alla pre-season. Uno stop non di poco conto tanto che il Telegraph sostiene che il Manchester United, e in particolare il tecnico Ruben Amorim, ha l'intenzione di intervenire sul mercato per ovviare al problema.