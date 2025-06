Oristanio, due pretendenti in Serie A: Inter spettatrice interessata perché…

L'annata in Laguna, nonostante la retrocessione, ha generato grande attenzione su di sé. A livello personale, Gaetano Oristanio si è reso protagonista al Venezia di un campionato comunque importante, che sa di passo in avanti nel percorso di crescita iniziato all'Inter e proseguito tra Volendam e Cagliari. Per questo, il suo futuro sarà molto probabilmente ancora in Serie A. Lo sottolinea Alfredo Pedullà: