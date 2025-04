"La partita del d.s. sarà lunga. Come quella, successiva, che riguarderà la scelta dell’allenatore (spunta anche il nome di Italiano). Ma nel frattempo il Milan non può restare con le mani in mano. Diversi dossier riguardanti i giocatori sono già aperti da un pezzo. E vanno chiusi il prima possibile. Chi va e chi resta? Uno che verrà confermato è Walker. Opposto è il caso di Joao Felix, in prestito secco dal Chelsea: ci tornerà".