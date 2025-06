Oltre 130 milioni di euro, spesi nei primi 10 giorni di giugno, per l'acquisto di tre giocatori: partenza sprint per il Manchester City

Oltre 130 milioni di euro, spesi nei primi 10 giorni di giugno, per l'acquisto di tre giocatori: partenza sprint per il mercato del Manchester City, che - dopo una stagione sottotono - rilancia le sue ambizioni a pochi giorni dall'inizio del Mondiale per Club.

L'ultimo innesto nella rosa di Pep Guardiola è l'ormai ex Milan Tijjani Reijnders, sbarcato all'Etihad stadium per più di 50 milioni di euro.

Il 26enne centrocampista olandese sarà già a disposizione dei Citizens per il torneo statunitense, così come gli altri due innesti, Rayan Ait-Nouri e Rayan Cherki, entrambi sbarcati in Inghilterra questa settimana dopo la rinuncia a Florian Wirtz, destinato al Liverpool. "Sono entusiasta di aver firmato per il Manchester City - le prime parole di Reijnders -. Il City è uno dei club più importanti del mondo, con giocatori fantastici e infrastrutture all'avanguardia. Con Pep Guardiola in panchina, il City ha vinto tantissimoe molti altri titoli arriveranno nei prossimi anni. È un sogno che diventa verità giocare in Premier League".