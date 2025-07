Dalla Turchia arrivano voci non solo su Calhanoglu che in qualche modo riguardano il mercato dell'Inter. Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, propone un aggiornamento che riguarda Marco Asensio, accostato ai nerazzurri nell'ultimo periodo, ma sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. Sta così per tramontare la pista di mercato ipotizzata di recente.

"Il Fenerbahce ha migliorato offerta per Marco Asensio e ora aspetta via libera PSG. Stesso discorso per Skriniar". Si legge sul profilo Twitter di Pedullà. Anche lo slovacco, ex Inter, attende quindi il via libera definitivo per proseguire l'avventura in Turchia a titolo definitivo dopo l'esperienza in prestito.