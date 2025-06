Jonathan David non ha ancora scelto la sua destinazione. L'attaccante classe 2000, che si libera dal Lille il prossimo 30 giugno a parametro zero, è ancora alla ricerca della nuova squadra.

Alfredo Pedullà, sul suo sito, ha riportato aggiornamenti in chiave Juventus: "Ci sarà un altro contatto in settimana, dopo un paio di incontri già raccontato, per capire i termini dell’operazione. La Juve aveva chiesto uno sconto sui 10 milioni alla firma (la stessa cifra che aveva spaventato l’Inter, a lungo sul calciatore) più che sui 6-7 milioni di ingaggio a stagione"

"Quello sconto non era stato concesso, David ha altre proposte (anche da Fenerbahce e club arabi) ma vorrebbe restare nell’Europa che calcisticamente conta. Vedremo quelli saranno gli sviluppi con la Juve che si è mossa anche recentemente per Osimhen ma che – come più volte spiegato – deve aspettare la decisione definitiva del nigeriano rispetto alla ricca proposta dell’Al Hilal rifiutata in diverse occasioni. E fino a quando non sarà messo il punto definitivo, giusto che la Juve batta altre strade"