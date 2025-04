"La Juve ha avuto contatti recenti con David, a me risulta che la sua preferenza sarebbe la Juve. Verrebbe di corsa a Torino, è stato seguito da Giuntoli sin da quando stava a Napoli ma le parti si sono ripromesse di riaggionarsi. La Juve ha risposto: 'Se tu chiedi questo salario, non possiamo dartelo'. Se qualcuno ti darà soldi, ossia circa 7 mln netti di ingaggio più bonus, più premio alla firma in entrata, commissioni, altro che parametro zero… Come se acquistassi un cartellino, se le commissioni sono da doppia cifra e ci sono 11-12 mln alla firma, siamo già a 24-25 mln. Come se prendi un centrocampista della Premier League, non comporta più i vantaggi del parametro zero"