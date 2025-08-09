Saranno giorni caldi per Gianluigi Donnarumma . Il portiere della Nazionale italiana è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e, ad oggi, non sembrano esserci margini per un rinnovo. Da settimane la trattativa è ferma, e l’ipotesi di una permanenza per liberarsi a parametro zero al termine della stagione resta aperta.

"Certo, non può essere esclusa la possibilità che rimanga per liberarsi a parametro zero visto che non ci sono ormai da settimane margini per il rinnovo del contratto con il suo attuale club. Ma l’arrivo di un titolare come Chevalier non è un fattore tranquillizzante, Gigio non si sente inferiore a nessuno, a maggior stagione dopo una stagione (l’ultima) condotta da assoluto protagonista. Nelle scorse settimane abbiamo anticipato le tracce Manchester City e Bayern, a prescindere dal fatto che siano a posto e che non abbiano necessità imminenti in quel ruolo. Ma con un Donnarumma sul mercato…", sottolinea Alfredo Pedullà.