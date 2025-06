Per Ivan Perisic il tempo non sembra passare mai. L'ex esterno dell'Inter, nonostante i 36 anni compiuti, è reduce da una stagione da assoluto protagonista con la maglia del PSV Eindhoven, con cui ha realizzato ben 16 reti e fornito 11 assist in 35 partite. Un rendimento di altissimo livello che ha fatto drizzare le antenne anche a un top club europeo: il Barcellona.