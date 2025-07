"L'ingaggio di Donnarumma sottoscritto nel 2021 è stimato sui dieci milioni di euro lordi. Con le agevolazioni fiscali e i vari bonus personali e collettivi, lo stipendio supera facilmente quota 7,5 milioni. Donnarumma non è il giocatore più pagato in uno spogliatoio dove Dembélé, per esempio, incassa 18 milioni lordi a stagione. Circa il doppio di Gigio che non è stato da meno, in termini di prestazioni decisive, durante la campagna di conquista della prima agognata Champions del Psg. Un titolo che ha rimesso in evidenza tutte le qualità dell'azzurro, ribaltando anche il rapporto di forza che si era instaurato nella prima parte della stagione. In autunno, infatti, Donnarumma era stato messo in discussione pure da Luis Enrique che aveva provato a lanciare Safonov, il russo prelevato l’estate scorsa per 20 milioni dal Krasnodar. Un flop".

"Parallelamente era scattata la campagna mediatica in favore del francese Chevalier, che in nazionale fa da vice a Maignan, quello che tra l'altro aveva preso il posto proprio di Gigio al Milan. Anche se da gennaio in poi Donnarumma ha spazzato via critiche e perplessità, la trattativa non è decollata. Almeno non come vorrebbe il Psg che, scottato dall'esperienza Mbappé, ha portato avanti il dialogo con Chevalier. Va poi convinto il Lilla che pretende non meno di 40 milioni, ma sta guardandosi intorno per eventuali sostituti. Il prezzo richiesto non spaventa il club dell'emiro che li ricaverebbe spingendo pure sul mercato Donnarumma, nonostante finora l'italiano abbia sempre privilegiato l'idea di continuare a Parigi. Per Gigio in ogni caso c'è la coda: dal City di Guardiola, che si era già mosso la scorsa estate, al Chelsea di Maresca, passando per il Manchester United o lo stesso Real Madrid di un certo Mbappé".