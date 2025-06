Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, esprime un giudizio pesantissimo sulla dirigenza del Milan, in difficoltà sul mercato

Maignan-Chelsea non si fa: il portiere resta in scadenza (per ora). La giornata si era aperta con segnali poco incoraggianti da tutte le parti coinvolte, e le prime ore non hanno prodotto alcun avvicinamento. L’ottimismo è svanito, e quello che fino a ieri sembrava un possibile accordo ora appare compromesso. Per sbloccare la situazione prima della chiusura della finestra di mercato (fissata alle 20 di oggi, ora italiana) servirebbe un colpo di scena, al momento ritenuto altamente improbabile.

Il club inglese e quello rossonero dialogano da settimane per il portiere della Nazionale francese, fortemente voluto dal Chelsea per rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club. Maignan, dal canto suo, ha già espresso la volontà di cambiare aria. Con il Milan era stato raggiunto un principio di intesa per il rinnovo contrattuale, ma l’accordo non è mai stato formalizzato. Il contratto attuale, firmato nel 2021, scade tra dodici mesi: un dettaglio che rende il portiere estremamente appetibile sul mercato e, allo stesso tempo, espone il club rossonero a un serio rischio.

Il Chelsea aveva puntato a chiudere l’acquisto entro oggi, sfruttando la finestra FIFA dedicata al torneo internazionale. Ma con la trattativa in stallo, lo scenario più probabile è che tutto slitti a luglio. Tuttavia, una pausa di venti giorni potrebbe raffreddare gli entusiasmi e complicare ulteriormente una situazione già delicata. Per il Milan, il pericolo è evidente: perdere un titolare a parametro zero tra un anno.

Il commento di Fabio Ravezzani — "Maignan costa al Milan 3,7 mln lordi (decreto crescita) e se avesse rinnovato a dicembre per 5 netti al lordo sarebbero stati 7. Se venisse venduto ora per 15 mln con quei soldi prendi un portiere mediocre e paghi 4 di stipendio. Il mancato rinnovo è stato puro dilettantismo"