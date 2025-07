Il Real Madrid ha voluto accelerare le operazioni in entrata prima del Mondiale per club, consapevole che l’inizio dell’era Xabi Alonso doveva essere accompagnato da segnali forti, anche per riconquistare una tifoseria rimasta scottata dalle recenti delusioni.

La partenza era stata incoraggiante, ma la pesante sconfitta con goleada subita dal PSG ha aperto una ferita e acceso nuovi interrogativi. Da qui la volontà dell’allenatore basco di rinforzare due reparti chiave: la difesa e il centrocampo. In difesa l'obiettivo è Konate del Liverpool, in mezzo è durissima trovare un colpo top.

Centrocampo, servono idee: difficile arrivare a un top

Se in difesa l’obiettivo è chiaro, il nodo principale resta il centrocampo. Xabi Alonso vuole un regista di alto livello per prendere in mano le redini della squadra. Arda Güler ha mostrato buone cose nel ruolo durante il Mondiale, ma affidargli da solo la responsabilità del reparto è rischioso, soprattutto con Bellingham fuori per almeno quattro mesi.