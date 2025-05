Il Real vuole approfittare della finestra mercato che va dall'1 al 10 giugno e che la Fifa mette a disposizione per il Mondiale

"El Madrid ficha a Huijsen". Questo il titolo del sito di "Marca" che non lascia spazio a dubbi e dà certezze sul futuro del difensore olandese, naturalizzato spagnolo. Per il quotidiano madrileno il Real e il Bournemouth hanno avviato lo scambio di documenti in base a un accordo già raggiunto, fermo restando che mancano ancora le firme e che si sta ragionando su quando ufficializzare un'operazione che vede direttamente interessata anche la Juventus.