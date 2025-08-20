Il futuro di Renato Veiga, con ogni probabilità, sarà in Spagna. Il difensore portoghese, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Juventus, secondo Fabrizio Ro,ano sarebbe a un passo dal Villarreal: accordo raggiunto tra il club e l'entourage del giocatore, si cerca ora un'intesa sulla cifra per il trasferimento. Il Villarreal ha offerto 24 milioni di euro più bonus, per avvicinarsi a quota 30.
Il difensore portoghese, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Juventus, era stato accostato anche ai nerazzurri
Negli ultimi giorni Renato Veiga era stato accostato anche all'Inter, che potrebbe intervenire in questi ultimi giorni di mercato per cercare un nuovo difensore.
