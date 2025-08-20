Il futuro di Renato Veiga, con ogni probabilità, sarà in Spagna. Il difensore portoghese, rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Juventus, secondo Fabrizio Ro,ano sarebbe a un passo dal Villarreal: accordo raggiunto tra il club e l'entourage del giocatore, si cerca ora un'intesa sulla cifra per il trasferimento. Il Villarreal ha offerto 24 milioni di euro più bonus, per avvicinarsi a quota 30.