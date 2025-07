Il Benfica ha deciso di fare sul serio per Richard Rios. il direttore sportivo del club portoghese è in partenza per il Brasile

Il Benfica ha deciso di fare sul serio per Richard Rios. Come riporta Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo del club portoghese, Rui Pedro Braz, è in partenza per il Brasile con un obiettivo preciso: chiudere l'acquisto del centrocampista colombiano attualmente in forza al Palmeiras.