CdS – Rios-Roma, distanze non incolmabili. Superate Inter e Porto

Nato in Colombia ma cresciuto in Brasile. Scoperto dal Flamengo ma esploso al Palmeiras: Richard Rios, centrocampista classe 2000, sta per approdare a Roma. Pare che il club giallorosso sia riuscito ad anticipare la concorrenza interessata al calciatore e si parlava di Inter e pure Porto. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport tra le parti ora ci sono distanze non incolmabili e per questo il giocatore sembra destinato ad approdare nella capitale.