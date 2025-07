La Roma è al lavoro su più fronti nel mercato estivo, con movimenti importanti sia a centrocampo che in attacco. Dopo il saluto a Leandro Paredes, la società giallorossa si concentra ora sul rinforzare la mediana, su richiesta diretta di Gian Piero Gasperini. "È corsa a due tra Rios ed Al Ayanaoui. Il primo rimane il favorito, ma la trattativa col Palmeiras è tutt’altro che semplice. I giallorossi sono pronti ad offrire 30 milioni bonus compresi mentre il club brasiliano vorrebbe di più. Il motivo? Il cartellino del centrocampista non è tutto di proprietà della squadra di Rio".

"Il 70% dei soldi andrebbe al Palmeiras, il 14% al Guaranì, il 10% al giocatore e al suo staff e il restante 6% al Flamengo. La Roma, quindi, dovrà alzare la posta in palio ma nel frattempo ha già ottenuto l’ok del giocatore che ha rifiutato un'offerta dello Zenit. Inter e Porto per il momento restano defilate, ma la fumata bianca non è ancora vicina", sottolinea il Messaggero.

"La Roma viaggia su più binari anche per l’attacco stesso, che ha perso Abraham e Shomurodov (ieri arrivata l’ufficialità del passaggio al Basaksehir). Rasmus Winther Højlund resta un nome caldo, è in uscita dallo United, che lo aveva pagato (all’Atalanta) più di settanta milioni. Oggi, anche se non ha più quel valore, il danese può arrivare a Roma solo in prestito (con diritto di riscatto). Un suo acquisto sarebbe solo conseguenziale alla cessione di Dovbyk, per cui la Roma un anno fa ha sborsato circa quaranta milioni di euro. Possibile? Vedremo".