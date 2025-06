"Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei, sono veramente molto determinati, dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni". Lo ha detto Frederic Massara, il nuovo ds della Roma, ai canali del club dopo il suo ritorno.

E se su Ranieri il commento è che è "un ponte verso un ritorno alla romanità", quanto a Gaspaerini , per Massara "impressionerà per la sua esigenza, ma di questo spirito abbiamo bisogno". Parlando della rosa giallorossa, il ds ha sottolineato che "sicuramente è di valore e siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte".

Sul mercato, invece, non si sbilancia: "Siamo tutti a conoscenza che ci sono dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario, quindi lavoreremo nella direzione per fare delle cose che possano essere sostenibili, ma comunque funzionali alla crescita della squadra". Massara conclude sugli obiettivi della Roma del prossimo anno: "La Champions è un peccato che non venga giocata da tanti anni, ma non è questo il momento dei proclami".