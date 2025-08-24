Il Manchester City spinge forte per Gianluigi Donnarumma, in uscita dal Paris Saint-Germain e accostato anche all'Inter nelle scorse settimane. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il portiere ex Milan avrebbe raggiunto un accordo personale con il club inglese, che potrebbe chiudere con il PSG una volta piazzato Ederson al Galatasaray. Scrive il giornalista:
Romano: “Donnarumma-City, c’è l’accordo. Si tratta col PSG: i contorni dell’operazione”
"Gigio Donnarumma ha raggiunto un accordo sui termini personali con il Manchester City, desideroso di raggiungere Pep Guardiola".
"Sono in corso anche trattative tra Man City & PSG, la cifra sarà inferiore alla richiesta iniziale di €50m. L'affare dipende ancora dall'uscita di Éderson, con il Galatasaray ancora interessato".
